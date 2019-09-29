Директора известного пермского клуба привлекли к уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-29T16:13:47+03:00

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В Перми директора караоке-клуба «Сова» привлекли к уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда. Проверка выявила нарушение требований пожарной безопасности. Женщину дважды предупреждали о том, что заведение не может работать до устранения всех нарушений. Но «Караоке-клуб ресторан «Сова»» продолжал работать. Предпринимательница рисковала жизнью и здоровьем граждан.

Суд приговорил виновную к штрафу в размере 170 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель заехал на заправку и увидел на полу женщину-оператора. ЧП произошло на автозаправочной станции на улице Солдатова, 26. Водитель подъехал, чтобы заправить свое авто бензином, но не смог, так как оператор – молодая женщина лет 30, потеряла сознание и лежала на полу без сознания. Водитель не уехал, а позвонил в экстренные службы. Пока ждали врачей «скорой помощи» и спасателей, женщина пришла в себя, и сама смогла открыть двери

ИСТОЧНИК KP.RU