2019-09-29T13:40:50+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» уступил «Динамо»

Матч состоялся 28 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: ФК "Молот-Прикамье"Фото: ФК "Молот-Прикамье"
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В Перми прошел матч «Молот-Прикамье» - «Динамо» (Тверь). Первую игру домашней серии пермская команда проиграла. «Молот» уступил со счетом – 0:1.

На 42 минуте матча единственный год забил игрhttps://www.perm.kp.ru/daily/22935/4099696/ок «Динамо» Егор Попов.

Главный тренер «Молот- Прикамье» Павел Десятков считает, что команда проиграла, потому что не забивала, несмотря на множество голевых моментов.

- Сейчас можно хоть на что ссылаться. И на то, что мы четыре дня назад на другом конце света играли - в Красноярске; и на календарь, который не совсем одинаков. Но это все оправдания. А оправдания – удел слабых. Мы же проиграли, потому что не забиваем. Моментов создали достаточно, чтобы решить исход матча. Было три выхода "в ноль" – мы их не реализовали. По идее, в третьем периоде игра шла "до гола", и чаша весов качнулась в другую сторону, - подчеркнул главный тренер.

Напомним, уже совсем скоро начнется футбольный матч Рубин-Уфа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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