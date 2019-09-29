2019-09-29T09:36:53+03:00
Происшествия

В Перми на пожаре погиб 54-летний мужчина

Врачи «скорой помощи» не смогли помочь пострадавшему
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Свердловском районе Перми в двухэтажном доме произошел пожар. В субботу, 28 сентября, около 19:00 загорелась квартира в доме на улицы Красные Казармы.

Квартира была полностью объята огнем. Попасть внутрь стало возможно только после того, как пожар был полностью потушен. На полу в квартире обнаружили 54-летнего мужчину.

Когда хозяина нашли, он был еще жив. Врачи «скорой помощи» пытались спасти жизнь пермяку, но травмы оказались слишком серьезными. Мужчина скончался.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина погиб при пожаре. Трагедия произошла рано утром в пятницу, 27 сентября. Житель Мотовилихинского района погиб при пожаре. Пресс-служба «скорой помощи» сообщила, что пожилой мужчина заснул с сигаретой. Из-за этого начался пожар. Пермяк получил сильнейшие ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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