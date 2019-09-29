Пермяк избил знакомого в гараже

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-29T07:50:57+03:00

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В отношении 41-летнего жителя Перми возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в избиении своего друга.

По версии сотрудников полиции, рано утром в одном из гаражей на улице Качканарской между знакомыми произошла ссора. 41-летний ранее судимый пермяк начал жестоко бить своего друга по голове и телу.

После потерпевшего с многочисленными травмами доставили в больницу. Вред, который причинил ему приятель, квалифицировали, как тяжкий.

Злоумышленника задержали. Его водворили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми охранники ТРК «Семья» устроили потасовку с подростками. На кадрах, снятых очевидцем, два охранника подошли к школьникам, которых заподозрили в воровстве. Один их взрослых пытается взять за шею 13-14-летнего парня. Тот вырывается.

ИСТОЧНИК KP.RU