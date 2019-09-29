2019-09-29T06:57:19+03:00
Происшествия

«Помогите найти!». Волонтеры объявили срочный сбор на поиски 15-летней школьницы

Последний раз школьницу видели 28 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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Светлана Козырина ушла из дома по улице Добролюбова, 22 28 сентября и до сих пор с нет никакой связи. Последний раз девочку видел ее молодой человек.

Вечером домой 15-летняя Светлана не вернулась. Родители забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски девочки. Он состоится 29 сентября в 10:00 на улице Уральская, 88. Неравнодушных ждут около отдела полиции.

Также необходимы люди, которые могут распечатать ориентировки.

Приметы Светланы Козыриной: на вил 15-15 лет., рост 160-165 см., волосы темно-каштановые до плеч, виски сбриты.

Была одета: штаны темные, кроссовки черные, куртка темно-зеленая спортивная с короткими рукавами.

Если вы хотите принять участие в поисках, звоните по телефону 89026308082.

Если вы знаете, где находится девочка, сообщите в полицию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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