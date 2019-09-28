2019-09-28T14:51:43+03:00
Происшествия

В Пермском крае кот пять дней ел труп своего хозяина

Пока соседи не взломали двери в квартиру
Алена ОВЧИННИКОВА
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Решается вопрос, куда пристроить животное после смерти хозяина.Решается вопрос, куда пристроить животное после смерти хозяина.Фото: архив "КП"
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Шокирующая история произошла в конце сентября в Березниках. Жители дома на улице Пятилетки, 106 более пяти дней не видели своего пожилого соседа, хотя тот не предупреждал никого о своем отъезде.

За это время один из жильцов несколько раз звонил в полицию и «скорую помощь». Но приехавшие к закрытой двери специалисты разворачивались и уезжали обратно, объясняя, что по закону они не имеют права вскрывать двери чужой квартиры.

В итоге жильцы самостоятельно взломали дверь пенсионера и увидели шокирующую картину: возле окна лежало тело умершего мужчины с обглоданными конечностями. А рядом сидел его кот. Все эти дни голодное животное питалось останками хозяина.

- В подобных ситуациях нужно писать заявление в дежурную часть, сообщая, что внутри помещения находится труп, - посоветовал журналистам «ТНТ»-Березники» адвокат Сергей Кондратьев. – Тогда полиция обязана будет проверить квартиру. Также можно заявить и о пропаже человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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