Конец сентября в Прикамье ожидается снежным

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-28T13:03:10+03:00

По ночам температура воздуха будет опускаться до минусовых значений

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Пермские синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные и начало рабочей недели. Увы, радовать пермяков хорошей погодой сентябрь уже не будет.

По прогнозам Пермского ЦГМС 28 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, а днем с дождем. Ветер будет северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем +1…+6°.

В воскресенье, 29 сентября в Прикамье ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а днем и с дождем. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4°, днем +3…+8°.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. 30 сентября будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, а днем снег будет идти вперемешку с дождем. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…2°, днем +4…+9°.

ИСТОЧНИК KP.RU