В Соликамске пропала 43-летняя женщина с белым одеялом

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-28T12:32:55+03:00

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В Соликамске разыскивают 43-летнюю Елену Анатольевну Ожегову. 24 сентября женщина ушла из дома по улице Ленина, 28 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

С собой у пропавшей могло быть белое одеяло. Она нуждается в медицинской помощи. Волонтеры, которые занимаются поисками пропавшей, просят распространить информацию о женщине в соцсетях. Если кому-то что-либо известно о судьбе Елены Ожеговой, просят позвонить в полицию.

Приметы: рост 155-160 см., худощавого телосложения, волосы каштановые, стрижка каре.

Была одета: черное спортивное трико, платье серого цвета в клетку.

Особые приметы: на ногах шрамы от ожогов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми месяц назад бесследно исчез 43-летний бизнесмен Игорь Бурдин. Вот что о его исчезновении рассказали экстрасенсы.

ИСТОЧНИК KP.RU