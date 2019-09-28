В Соликамске пропала 43-летняя женщина с белым одеялом
В Соликамске разыскивают 43-летнюю Елену Анатольевну Ожегову. 24 сентября женщина ушла из дома по улице Ленина, 28 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
С собой у пропавшей могло быть белое одеяло. Она нуждается в медицинской помощи. Волонтеры, которые занимаются поисками пропавшей, просят распространить информацию о женщине в соцсетях. Если кому-то что-либо известно о судьбе Елены Ожеговой, просят позвонить в полицию.
Приметы: рост 155-160 см., худощавого телосложения, волосы каштановые, стрижка каре.
Была одета: черное спортивное трико, платье серого цвета в клетку.
Особые приметы: на ногах шрамы от ожогов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми месяц назад бесследно исчез 43-летний бизнесмен Игорь Бурдин. Вот что о его исчезновении рассказали экстрасенсы.
ИСТОЧНИК KP.RU