В Перми будут выпускать роботов с человеческим лицом

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-28T11:53:03+03:00

Это уже привычный для нас робот, но вскоре в Перми начнут производить роботов с человеческим лицом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Желающие могут заказать себе компаньона для дома, офиса или магазина

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Будущее наступило. Теперь любой желающий пермяк может заказать себе робота с человеческим лицом. Человекоподобных роботов одна из пермских компаний запустила в серийное производство.

В компании говорят, что робот-компаньон не просто имитирует эмоции человека, а может исполнять различные функции: быть консультантом, администратором или музейным гидом.

- Правительство Пермского края подписало с компанией соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Общий объем инвестиций, которые до конца года получит компания, составит 200 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

На сайте компании, производящей человекоподобных роботов, мы поинтересовались ценой на представленные изделия. Однако пока в разделе «Человекоподобные роботы» представлены образцы стоимостью от восьми тысяч до одного миллиона 300 тысяч рублей. Цена на несколько последних разработок не указана. Для того, чтобы заказать их, покупателю нужно связаться с разработчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU