В Перми водитель легковушки сбил мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-28T11:27:01+03:00

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В пятницу, 27 сентября вечером, в Перми произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

- Наезд на пешеходов произошел около 20.00 вечера в районе дома №2 на Бродовском тракте, - сообщили «КП-Пермь» в отделе ГИБДД. – В результате произошедшего пострадали два человека: 74-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Травмированная пенсионерка была госпитализирована в пермскую краевую клиническую больницу, мужчина – в ГКБ № 1. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали о страшной аварии, которая произошла 26 сентября в Чернушинском районе. На трассе Чернушка-Бердяж водитель «Лады Весты» не предоставил преимущество водителю «Газели». В итоге автомобили столкнулись. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры иномарки. Все они жители Башкортостана и были госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU