В Перми водитель легковушки сбил мужчину и женщину
В пятницу, 27 сентября вечером, в Перми произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
- Наезд на пешеходов произошел около 20.00 вечера в районе дома №2 на Бродовском тракте, - сообщили «КП-Пермь» в отделе ГИБДД. – В результате произошедшего пострадали два человека: 74-летняя женщина и 48-летний мужчина.
Травмированная пенсионерка была госпитализирована в пермскую краевую клиническую больницу, мужчина – в ГКБ № 1. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Напомним, ранее мы писали о страшной аварии, которая произошла 26 сентября в Чернушинском районе. На трассе Чернушка-Бердяж водитель «Лады Весты» не предоставил преимущество водителю «Газели». В итоге автомобили столкнулись. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры иномарки. Все они жители Башкортостана и были госпитализированы в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU