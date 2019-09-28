Что говорят экстрасенсы о пропавшем в Перми бизнесмене Игоре Бурдине

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-28T10:57:50+03:00

Месяц назад мужчина сел в автобус Гамово-Пермь и исчез в бесследном направлении

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Месяц в Перми разыскивают пропавшего 43-летнего бизнесмена Игоря Бурдина. 26 августа он вышел из дома родителей в селе Гамово, сел на автобус и поехал в Пермь. С собой у него были деньги, но не было ни телефона, ни документов. С тех пор о судьбе мужчины ничего неизвестно.

Пропавшего бизнесмена в середине сентября выходили искать волонтеры. Они обследовали два с лишним километра Балатовского парка, но безрезультатно. В правоохранительных органах говорят, что возбуждать уголовное дело по статье «Убийство» у них нет основания.

Мы нашли информацию о пропавшем бизнесмене в одной из групп по поиску пропавших людей экстрасенсами. Не исключено, что кто-то из родных или знакомых пропавшего мужчины написал туда заявку.

По фотографии экстрасенсы делают вывод о судьбе пропавшего человека. Но заявка на поиск эзотериками не внесла ясности в поиск бизнесмена. Одна женщина-экстрасенс написала, что Игорь Бурдин жив и найдется, а вторая, что его нет в живых и умер он насильственной смертью.

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ИСТОЧНИК KP.RU