Что говорят экстрасенсы о пропавшем в Перми бизнесмене Игоре Бурдине
Месяц в Перми разыскивают пропавшего 43-летнего бизнесмена Игоря Бурдина. 26 августа он вышел из дома родителей в селе Гамово, сел на автобус и поехал в Пермь. С собой у него были деньги, но не было ни телефона, ни документов. С тех пор о судьбе мужчины ничего неизвестно.
Пропавшего бизнесмена в середине сентября выходили искать волонтеры. Они обследовали два с лишним километра Балатовского парка, но безрезультатно. В правоохранительных органах говорят, что возбуждать уголовное дело по статье «Убийство» у них нет основания.
Мы нашли информацию о пропавшем бизнесмене в одной из групп по поиску пропавших людей экстрасенсами. Не исключено, что кто-то из родных или знакомых пропавшего мужчины написал туда заявку.
По фотографии экстрасенсы делают вывод о судьбе пропавшего человека. Но заявка на поиск эзотериками не внесла ясности в поиск бизнесмена. Одна женщина-экстрасенс написала, что Игорь Бурдин жив и найдется, а вторая, что его нет в живых и умер он насильственной смертью.
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ИСТОЧНИК KP.RU