2019-09-28T10:20:45+03:00
Происшествия

17-летний пермский подросток защелкнул на руке наручники и не смог снять

Чтобы освободить парня, родителям пришлось вызывать спасателей
Алена ОВЧИННИКОВА
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Родителям пришлось вызывать спасателей.Родителям пришлось вызывать спасателей.Фото: архив "КП"
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На необычный вызов пришлось приехать в пятницу, 27 сентября, пермским спасателям. В службу спасения позвонила мама 17-летнего пермского подростка и объяснила, что сын защелкнул у себя на руке наручники и не может снять. Ключа от наручников у него не было.

Сначала в семье попытались снять оба наручника самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Через какое-то время рука у парня опухла и начала болеть. Родители поняли, что без помощи специалистов им не обойтись, поэтому позвонили спасателям.

- Спасатели сняли наручники с руки молодого человека при помощи бокорезов, - рассказал «КП-Пермь» источник, близкий к ситуации.

Ранее мы писали о том, что в одном из отделов полиции Перми с задержанного мужчины тоже не могли снять наручники. Задержанный упал и металл на наручниках деформировался. Чтобы освободить мужчину, полицейским также пришлось вызывать спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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