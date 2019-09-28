2019-09-28T09:41:01+03:00
Происшествия

В Перми водитель заехал на заправку и увидел на полу женщину-оператора

Она лежала одна в закрытом помещении
Алена ОВЧИННИКОВА
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ЧП произошло на АЗС на улице Солдатова в Перми.ЧП произошло на АЗС на улице Солдатова в Перми.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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- Скорей приезжайте, я стою на заправке и вижу в закрытом помещении АЗС лежащую на полу женщину, дверь закрыта изнутри, - позвонил в «скорую помощь» один из пермских водителей.

ЧП произошло на автозаправочной станции на улице Солдатова, 26. Водитель подъехал, чтобы заправить свое авто бензином, но не смог, так как оператор – молодая женщина лет 30, потеряла сознание и лежала на полу без сознания. Водитель не уехал, а позвонил в экстренные службы.

Пока ждали врачей «скорой помощи» и спасателей, женщина пришла в себя, и сама смогла открыть двери. Так что помощь спасателей не понадобилась. Зато прибывшие медики осмотрели женщину и порекомендовали ей обратиться к участковому терапевту.

Напомним, ранее мы писали о том, что другой оператор АЗС в городе Чайковском был уличен в продаже краденых вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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