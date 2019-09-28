В Перми директора караоке-клуба оштрафовали на 170 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-28T09:13:17+03:00

Несмотря на то, что помещение было признано пожароопасным, она распорядилась продолжить работу заведения

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В Перми осудили директора пожароопасного караоке-клуба «Сова». Из-за того, что она не исполнила решение суда о закрытии клуба из-за нарушения правил пожарной безопасности.

- За злостное неисполнение решения суда директор пермского развлекательного клуба привлечена к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры.

Занимая должность руководителя, она прекрасно знала о том, что решение суда о запрете эксплуатации караоке-клуба вступило в законную силу. Дважды ее предупреждали об уголовной ответственности, но работу заведения руководитель так и не приостановила. В итоге подвергла жизнь и здоровье посетителей реальной опасности.

Решение суда - приговорить виновную к штрафу в размере 170 тыс. рублей.

Торговые центры и заведения общепита, напомним, массово стали проверять на соблюдение правил пожарной безопасности после страшного пожара, произошедшего в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Тогда погибли 60 человек, 37 из которых - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU