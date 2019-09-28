2019-09-28T08:35:40+03:00
Происшествия

В Перми охранники ТРК «Семья» устроили потасовку с подростками

Полиция установила школьников, которых заподозрили в воровстве, и проводит проверку
Алена ОВЧИННИКОВА
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Конфликт между охранниками и подростками произошел из-за того, что несовершеннолетних посетителей заподозрили в воровстве.Конфликт между охранниками и подростками произошел из-за того, что несовершеннолетних посетителей заподозрили в воровстве.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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В пермских соцсетях появилось видео, на котором снят конфликт, произошедший между подростками и охранниками торгового центра ТРК «Семья» на улице Революции. На кадрах, снятых очевидцем, два охранника подошли к школьникам, которых заподозрили в воровстве. Один их взрослых пытается взять за шею 13-14-летнего парня. Тот вырывается.

- Чего вы душите его? – кричит один школьник из компании и пытается оторвать взрослого мужчину от своего друга.

Охранник звонит в полицию, второй пытается удержать парня. Один из подростков начинает дерзко кричать на охранника, используя нецензурные выражения.

В итоге школьник, которого пытались задержать, все-таки сбегает от охранника.

- Информация в полицию о произошедшем поступала, подростки установлены, проводится проверка, - сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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