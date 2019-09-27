Пермские волонтеры выйдут на поиск парня, пропавшего после отдыха в ночном клубе

СЕГОДНЯ 19:35 2019-09-27T19:35:27+03:00

Евгений Коногоров заступился за жену и был избит толпой разъяренных мужчин

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Пермские волонтеры объявили сбор на розыск пропавшего 21 сентября Евгения Коногорова.

- Сбор волонтеров 28 сентября в 11.00 возле главного входа Театра оперы и балета (ост. Главпочтамт), - появился пост в группе ВКонтакте «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой». - Форма одежды: закрытая, непромокаемая, теплая, удобная обувь, жилеты. С собой - блокнот, ручки, клей, скотч, вода питьевая (чай, кофе), перекус, свистки, жилеты, фонари, дождевики.

27-летний Евгений Коногоров, напомним, пропал после отдыха в одном из ночных клубов Перми. К его жене начали приставать незнакомцы, он с другом заступился за супругу. Завязалась неравная драка. На двух человек напала целая толпа.

В ходе «разборок» Евгений упал, встал и поманив за собой обидчиков, побежал. Разъяренные мужчины – за ним. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения. Больше в кадре Евгений не появился.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU