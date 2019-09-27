«22 преступления в отношении малолетней». В Перми будут судить насильника

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-27T18:17:19+03:00

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Жителя Перми будут судить за «Изнасилование», «Половые сношения с лицом до 14 лет» и «Развратные действия». На протяжении семи лет его преступления против половой неприкосновенности ребенка оставались безнаказанными.

По словам следователей, с малолетней потерпевшей он познакомился еще в 2012 году. На протяжении этого времени он 22 раза оставался с ней наедине и совершал развратные действия и половые акты. Все это происходило на территории различных районов Пермского края.

- Следователи провели кропотливую работу, допросили более 60 свидетелей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Неоднократно была допрошена потерпевшая, ее показания проверены и подтверждены в ходе проверки показаний на месте. Было назначено и проведено 7 различных экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы, и комплексные амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы.

Объем уголовного дела составил 8 томов. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU