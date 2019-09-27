2019-09-27T17:24:42+03:00
Происшествия

Двух жителей Перми осудили за убийство женщины-таксиста

Одному дали 12 лет колонии строгого режима, второму 11,5
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Точку поставил суд в громком преступлении, которое было совершено в Перми в ноябре 2018 года. В безлюдном месте был обнаружен труп 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. Убитая была водителем такси. Незадолго до исчезновения она посадила к себе в машину двух мужчин-пассажиров.

Во время поездки произошла ссора, мужчины приняли решение задушить женщину. После убийства они похитили машину, мобильный телефон и свидетельство о регистрации транспортного средства.

- В течение нескольких дней соучастники были задержаны, причем один из них в Екатеринбурге, у него было изъято более 1 килограмма наркотического средства, которое тот намеревался сбыть, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Одному из осужденных назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев другому 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«22 преступления в отношении малолетней». В Перми будут судить насильника
В Прикамье разыскивают 19-летнего парня с татуировкой в виде ракеты
В выходные в Перми ограничат движение транспорта на Компросе
Итоги прямой линии городского call-центра: пермяков больше всего волнует тема отопления
В Перми пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Post факт»
Максим Решетников: Экспорт в Пермском крае и дальше будет расти
В Перми после запуска отопления прорвало трубу
В Перми вновь не состоялся аукцион по реконструкции трассы Пермь - Екатеринбург
Пермяки предлагают на экспорт лекарства, технологическое оборудование и сладости
В Перми мужчина погиб при пожаре
СМИ: на закрытии фестиваля «Флаэртиана» пермская журналистка избила зрителей сумкой
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел соревнования среди работников
В Прикамье на музыкальных забег зарегистрировались более 400 человек
Смотрите на нашем сайте трансляцию с лекции «Как сохранить сердце здоровым?»
Житель Прикамья украл деньги из носка знакомой
В Прикамье легковушка протаранила шлагбаум
В Перми открылась новая экологическая тропа «Тайны реки Гайвы»
В Прикамье мужчину 145 раз оштрафовали за нарушение ПДД
В Перми с высоты упал 70-летний мужчина
В Перми задержали серийного вора
В Перми пройдет первый световой фестиваль «ПРОСВЕТ»
В выходные в Перми перекроют Комсомольский проспект
Житель Прикамья из мести поджег машину подруги
В Перми уничтожили санкционные сыр и груши
Стали известны подробности страшной аварии в Прикамье
В Перми сотрудника исправительной колонии осудили за взятки