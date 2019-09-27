Двух жителей Перми осудили за убийство женщины-таксиста

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-27T17:24:42+03:00

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Точку поставил суд в громком преступлении, которое было совершено в Перми в ноябре 2018 года. В безлюдном месте был обнаружен труп 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. Убитая была водителем такси. Незадолго до исчезновения она посадила к себе в машину двух мужчин-пассажиров.

Во время поездки произошла ссора, мужчины приняли решение задушить женщину. После убийства они похитили машину, мобильный телефон и свидетельство о регистрации транспортного средства.

- В течение нескольких дней соучастники были задержаны, причем один из них в Екатеринбурге, у него было изъято более 1 килограмма наркотического средства, которое тот намеревался сбыть, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Одному из осужденных назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев другому 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU