Итоги прямой линии городского call-центра: пермяков больше всего волнует тема отопления

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-27T14:47:55+03:00

Оно должно поступить во все дома не позднее 27 сентября

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26 сентября в городском call-центре прошла прямая линия. На вопросы отвечал председатель пермской городской Думы Юрий Уткин. Главной темой линии стала подача тепла в жилые дома - за час поступило 14 звонков. Также участие в работе принял заместитель главы города, куратор блока «Развитие инфраструктуры» Игорь Субботин.

- Предложил Игорю Александровичу подключиться, чтобы получить оперативную информацию о проблемах и оперативно отреагировать. Важно в максимально короткие сроки дать людям тепло, - подчеркнул Юрий Уткин.

Во время прямой линии сообщили о том, что тепло должно поступить в жилые дома не позднее 27 сентября.

Также были звонки по благоустройству города, ремонту дорог и жилья. Пермяки интересовались о расселении ветхого жилья, о проекте методики расчета тарифов общественного транспорта. На некоторые вопросы удалось ответить сразу, другие - взяты на контроль. Горожане поблагодарили Юрия Уткина и Игоря Субботина за работу с вопросами.

- Горожане подтверждают, что это тот телефон, по которому всегда можно получить ответы, волнующие жителей. Та площадка, которую когда-то организовал депутатский корпус, действительно помогает решать проблемы граждан, - отметил Юрий Уткин.

ИСТОЧНИК KP.RU