2019-09-27T14:52:54+03:00
Общество

В Перми пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Post факт»

Фестиваль пройдет на сцене Театра-Театра с 4 по 8 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Театре-Театр пройдет Первый Всероссийский фестиваль профессиональных театров. Издание «Business Class» сообщает, что на сцене пермского драматического выступят 9 театров из разных уголков страны. Также приедут десятки ведущих экспертов театрального сообщества.

На фестивале «POST ФАКТ» зрители смогут увидеть спектакли из лонг-листа «Золотой маски». Зрители увидят 9 спектаклей, попавших в лонг-лист, но не прошедших дальше. Также после просмотра спектаклей на фестивале «POST ФАКТ» будут организованы обсуждения.

Зрители смогут стать участниками лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ» и посетить бесплатные просветительские лекции о театре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет первый световой фестиваль «ПРОСВЕТ». В середине октября в Перми пройдет невероятный яркий фестиваль света. На фасадах зданий появятся мультимедийные шоу и световые инсталляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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