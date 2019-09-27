В Перми пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Post факт»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-27T14:52:54+03:00

Фестиваль пройдет на сцене Театра-Театра с 4 по 8 сентября

Изменить размер текста: A A

В Театре-Театр пройдет Первый Всероссийский фестиваль профессиональных театров. Издание «Business Class» сообщает, что на сцене пермского драматического выступят 9 театров из разных уголков страны. Также приедут десятки ведущих экспертов театрального сообщества.

На фестивале «POST ФАКТ» зрители смогут увидеть спектакли из лонг-листа «Золотой маски». Зрители увидят 9 спектаклей, попавших в лонг-лист, но не прошедших дальше. Также после просмотра спектаклей на фестивале «POST ФАКТ» будут организованы обсуждения.

Зрители смогут стать участниками лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ» и посетить бесплатные просветительские лекции о театре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет первый световой фестиваль «ПРОСВЕТ». В середине октября в Перми пройдет невероятный яркий фестиваль света. На фасадах зданий появятся мультимедийные шоу и световые инсталляции.

ИСТОЧНИК KP.RU