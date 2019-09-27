В Перми пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Post факт»
В Театре-Театр пройдет Первый Всероссийский фестиваль профессиональных театров. Издание «Business Class» сообщает, что на сцене пермского драматического выступят 9 театров из разных уголков страны. Также приедут десятки ведущих экспертов театрального сообщества.
На фестивале «POST ФАКТ» зрители смогут увидеть спектакли из лонг-листа «Золотой маски». Зрители увидят 9 спектаклей, попавших в лонг-лист, но не прошедших дальше. Также после просмотра спектаклей на фестивале «POST ФАКТ» будут организованы обсуждения.
Зрители смогут стать участниками лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ» и посетить бесплатные просветительские лекции о театре.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет первый световой фестиваль «ПРОСВЕТ». В середине октября в Перми пройдет невероятный яркий фестиваль света. На фасадах зданий появятся мультимедийные шоу и световые инсталляции.
ИСТОЧНИК KP.RU