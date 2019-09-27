2019-09-27T14:30:28+03:00
Экономика

Максим Решетников: Экспорт в Пермском крае и дальше будет расти

В Перми завершился Межрегиональный экспортный форум
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Более 3 тысяч человек из 16 стран мира приняли участие в Межрегиональном экспортном форуме, который только что завершился в Перми. На мероприятии выступили более 100 спикеров, приняли участие представители иностранных компаний из США, Нидерландов, Китая, Франции, Японии, Германии, ОАЭ и других стран.

Сами организаторы называют форум «экспертно-образовательной площадкой по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров».

Но МЭФ также дал возможность наладить контакты предприятиям из разных регионов. Например, в рамках форума было подписано соглашение между АО «РЖД Логистика» и ООО «Квадрат» по развитию инвестпроекта «Сухой порт Чайковский», касающееся расширения сервиса контейнерных перевозок как по России, так и в страны Европы и Азии.

По словам Максима Решетникова, Пермский край сейчас находится на 18 месте среди регионов по экспорту и резервы для роста есть.

- Сейчас предприниматели задают не общие вопросы по выходу на экспорт, их интересуют конкретные направления: по вывозу продукции, технической поддержке, - подчеркнул Максим Решетников. – За год количество предприятий-экспортеров в Пермском крае увеличилось почти на 20 процентов. Преимущественно это малый и средний бизнес, который только начинает развивать это направление. Это залог того, что экспорт в Пермском крае и дальше будет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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