В Перми вновь не состоялся аукцион по реконструкции трассы Пермь - Екатеринбург

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-27T13:47:09+03:00

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Электронный аукцион по реконструкции автодороги вновь отменили. Издание «Business Class» сообщает, что заказчик ФКУ «Управления автомобильных дорог» на смогли найти подрядчика. Никто не захотел заниматься ремонтом участка трассы Пермь -Екатеринбург с 47 по 58 километр.

Заявки на участие в первом аукционе также не подала ни одна организация. Заказчик предполагал, что реконструкция начнется уже в октября, но, вероятно, начало придется отложить.

Закончится все работы должны в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в выходные в Перми перекроют Комсомольский проспект. В последние выходные сентября на ночь перекроют Комсомольский проспект. На участке Компроса от улицы Ленина до Екатерининской будут укладывать асфальтобетонное покрытие. Дорога будет закрыта с 00:00 до 6:00 28 и 29 сентября. На данный момент на Комсомольском проспекте продолжаются работы по укладке гранитного покрытия на бульварной части проспекта, устанавливают бортовой камень от Екатерининской до Пермской

ИСТОЧНИК KP.RU