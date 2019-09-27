Пермяки предлагают на экспорт лекарства, технологическое оборудование и сладости

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-27T13:30:28+03:00

Эта продукция была представлена на Межрегиональном экспортном форуме

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В Перми продолжается Межрегиональный экспортный форум. Если в первый день участники форума сосредоточились на глобальных вопросах, связанных с экспортом, например, прошло заседание подгруппы рабочей группы Госсовета, то во второй день в центре внимания оказались прикладные темы. Обсуждали вопросы: как завоевать глобальные рынки, как с помощью маркетинга и рекламы продвигать свои товары на экспорт.

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев отметил, что одна из стратегических задач РЭЦ – развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса в регионах.

- Мы активно формируем экспортную культуру, и немаловажную роль в этом процессе играют подобные экспортные форумы, – сказал Андрей Слепнев. - Отрадно видеть, что пермские экспортеры активно выходят на мировые рынки, представляя конкурентоспособный продукт. Регион эффективно развивает производства, обеспечивая системные меры поддержки. Для региональных компаний экспорт может стать новой точкой роста бизнеса, возможностью для создания новых рабочих мест.

В числе пермских компаний, активно продвигающих свою продукцию на экспорт, «Медисорб», представляющий новый анестетик, ООО «Форт-Телеком» - ведущий разработчик оборудования для проектов «ЭРА-ГЛОНАСС/eCall», Kremlin nuts – производитель сладких цветных орешков с различными начинками.

ИСТОЧНИК KP.RU