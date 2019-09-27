2019-09-27T14:18:30+03:00
Происшествия

В Перми мужчина погиб при пожаре

Причиной ЧП стала непотушенная сигарета
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Трагедия произошла рано утром в пятницу, 27 сентября. Житель Мотовилихинского района погиб при пожаре.

Пресс-служба «скорой помощи» сообщила, что пожилой мужчина заснул с сигаретой. Из-за этого начался пожар. Пермяк получил сильнейшие ожоги.

Приехавшие на место врачи «скорой помощи» зафиксировали ожог 4 степени, 50-60% тела. К сожалению, помочь мужчине уже было нельзя. От полученных травм он скончался до приезда врачей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на пожаре погибли два человека. Прикамье произошел пожар в частном доме. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в поселке Усть-Онолва Кочевского района горит частный дом. На местно незамедлительно выехали подразделения добровольной пожарной команды соседнего поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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