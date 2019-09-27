СМИ: на закрытии фестиваля «Флаэртиана» пермская журналистка избила зрителей сумкой

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-27T13:01:16+03:00

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В четверг, 26 сентября, в киноцентре «Премьер» состоялось закрытие фестиваля документального кино «Флаэртиана». На мероприятии присутствовали культурные обозреватели, режиссеры, журналисты и просто любители кино. Однако просмотр фильма испортил скандал, который устроила известная пермская журналистка.

Издание Накануне.RU сообщает, что женщине не понравилось, что зрители позади нее громко смеялись во время юмористических сцен. Журналистка сначала возмущенно попросила женщин перестать смеяться, а потом начала избивать посетительниц сумкой. После потасовки журналистка покинула зал.

Получить комментарий от зачинщицы конфликта представителям издания не удалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья из мести поджег машину подруги. Полицейские выяснили, что мужчина поссорился с подругой и решил ей отомстить. Злоумышленник пришел к дому женщины, увидел припаркованный во дворе автомобиль и решил начать месть с него.

ИСТОЧНИК KP.RU