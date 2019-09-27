2019-09-27T13:01:16+03:00
Происшествия

СМИ: на закрытии фестиваля «Флаэртиана» пермская журналистка избила зрителей сумкой

Скандал произошел 26 сентября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: "Флаэртиана"Фото: "Флаэртиана"
Изменить размер текста:

В четверг, 26 сентября, в киноцентре «Премьер» состоялось закрытие фестиваля документального кино «Флаэртиана». На мероприятии присутствовали культурные обозреватели, режиссеры, журналисты и просто любители кино. Однако просмотр фильма испортил скандал, который устроила известная пермская журналистка.

Издание Накануне.RU сообщает, что женщине не понравилось, что зрители позади нее громко смеялись во время юмористических сцен. Журналистка сначала возмущенно попросила женщин перестать смеяться, а потом начала избивать посетительниц сумкой. После потасовки журналистка покинула зал.

Получить комментарий от зачинщицы конфликта представителям издания не удалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья из мести поджег машину подруги. Полицейские выяснили, что мужчина поссорился с подругой и решил ей отомстить. Злоумышленник пришел к дому женщины, увидел припаркованный во дворе автомобиль и решил начать месть с него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Итоги прямой линии городского call-центра: пермяков больше всего волнует тема отопления
В Перми пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Post факт»
Максим Решетников: Экспорт в Пермском крае и дальше будет расти
В Перми после запуска отопления прорвало трубу
В Перми вновь не состоялся аукцион по реконструкции трассы Пермь - Екатеринбург
Пермяки предлагают на экспорт лекарства, технологическое оборудование и сладости
В Перми мужчина погиб при пожаре
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел соревнования среди работников
В Прикамье на музыкальных забег зарегистрировались более 400 человек
Смотрите на нашем сайте трансляцию с лекции «Как сохранить сердце здоровым?»
Житель Прикамья украл деньги из носка знакомой
В Прикамье легковушка протаранила шлагбаум
В Перми открылась новая экологическая тропа «Тайны реки Гайвы»
В Прикамье мужчину 145 раз оштрафовали за нарушение ПДД
В Перми с высоты упал 70-летний мужчина
В Перми задержали серийного вора
В Перми пройдет первый световой фестиваль «ПРОСВЕТ»
В выходные в Перми перекроют Комсомольский проспект
Житель Прикамья из мести поджег машину подруги
В Перми уничтожили санкционные сыр и груши
Стали известны подробности страшной аварии в Прикамье
В Перми сотрудника исправительной колонии осудили за взятки