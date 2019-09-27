2019-09-27T12:55:31+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел соревнования среди работников

Они были посвящены охране труда и промышленной безопасности
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«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в девятый раз провел соревнования по промышленной безопасности и охране труда среди молодых работников.

На пожарном полигоне ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в условиях, приближенным к реальности, прошли соревнования по промышленной безопасности и охране труда среди молодых работников предприятия.

Девять команд от основных производственных подразделений завода (каждая по 5 человек) пробовали себя в выполнении нормативов, на медицинском этапе, на этапах газовой и пожарной безопасности, в ликвидации условной аварийной ситуации, в установке заглушки на фланцевой паре, в работах на высоте и на экологическом этапе.

Команда военизированного газоспасательного отряда заняла первое место, товарно-сырьевое производство – вторые, ребята с газоперерабатывающего производства – третьи.

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