В Прикамье на музыкальных забег зарегистрировались более 400 человек
В первые выходные октября в Пермском крае пройдет очередной забег. В субботу, 5 октября, на территории федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» пройдет трейд-забег Sound Track Trail.
На соревнования уже зарегистрировались около 400 человек из 32 населенных пунктов пяти регионов России.
Организаторы подготовили пять разных маршрутов: 1 км – для юных бегунов до 12 лет, два маршрута по 5 км – для начинающих бегунов и любителей скандинавской ходьбы, 15 км – для опытных бегунов и 30 км – для продвинутых.
Все забеги будут сопровождаться музыка Петра Чайковского в современных обработках от лучших пермских диджеев и с зажигательными барабанами.
Регистрация на соревнования продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет «Теплый забег». Благотворительная акция «Теплый забег» пройдет 10 ноября. В 2019 году площадкой для проведения соревнований станет частных технопарк высоких технологий Morion Digital.
ИСТОЧНИК KP.RU