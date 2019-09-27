В Прикамье на музыкальных забег зарегистрировались более 400 человек

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-27T12:36:25+03:00

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В первые выходные октября в Пермском крае пройдет очередной забег. В субботу, 5 октября, на территории федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» пройдет трейд-забег Sound Track Trail.

На соревнования уже зарегистрировались около 400 человек из 32 населенных пунктов пяти регионов России.

Организаторы подготовили пять разных маршрутов: 1 км – для юных бегунов до 12 лет, два маршрута по 5 км – для начинающих бегунов и любителей скандинавской ходьбы, 15 км – для опытных бегунов и 30 км – для продвинутых.

Все забеги будут сопровождаться музыка Петра Чайковского в современных обработках от лучших пермских диджеев и с зажигательными барабанами.

Регистрация на соревнования продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет «Теплый забег». Благотворительная акция «Теплый забег» пройдет 10 ноября. В 2019 году площадкой для проведения соревнований станет частных технопарк высоких технологий Morion Digital.

ИСТОЧНИК KP.RU