Смотрите на нашем сайте трансляцию с лекции «Как сохранить сердце здоровым?»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-27T12:10:43+03:00

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27 сентября Центр медицинской профилактики проведет онлайн-лекцию на тему «Как сохранить сердце здоровым?». Мы будем вести онлайн-трансляцию с мероприятия на нашем сайте для тех, кто не сможет прийти на лекцию.

На мероприятии выступит Григорий Николаевич Спасенков, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Пермского края.

Как многие знают, болезни системы кровообращения занимают сегодня первое место среди причин смертности населения как в России, так и в Пермском крае. В Прикамье ежегодно от них умирают более 14 тысяч человек. Поэтому для горожан решили организовать лекцию о том, как сохранить свое здоровье.

Лекция пройдет 27 сентября в 17.30 по адресу ул. Чернышевского, 28 (Часовой завод).

ИСТОЧНИК KP.RU