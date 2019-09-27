2019-09-27T11:23:37+03:00
Общество

В Перми открылась новая экологическая тропа «Тайны реки Гайвы»

В реализации проекта приняли участие ученики пермских школ
Лилия Абибулаева
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Фото: админмистрация ПермиФото: админмистрация Перми
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В Орджоникидзевском районе Перми открылась новая экологическая тропа, которая будет служить не только местом отдыха, но и отличным маршрутом для экскурсий.

Проект реализован в рамках благотворительной программы ПАО «РусГидро». Тропа благоустроена усилиями АНО «Центр проектов «Переменим».

- Придя на тропу, можно будет не только полюбоваться природой, но и узнать историю одной из старейших в городе сосен, посчитать разные виды ив, увидеть гайвинский водопад, - рассказали создатели тропы.

В открытии приняли участие ученики пермских школ, школы-интерната №4, пермского техникума промышленных и информационных технологий. Гуляя по тропе, можно любоваться разными скульптурами, изучать информационные стенды. Предусмотрено два маршрута: 3 километра для туристов и местных жителей для прогулок, 1, 5 километра для школьных экскурсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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