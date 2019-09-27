В Прикамье мужчину 145 раз оштрафовали за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-27T11:05:20+03:00

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На счету жителя Соликамска было 145 нарушений правил дорожного движения. Добровольно оплачивать долг мужчина не хотел. Тогда постановления ГИБДД передали в службу судебных приставов.

Должника предупредили о том, что если он не оплатит штрафы, сумму долга увеличат. Мужчина испугался и избавился от долгов. 145 исполнительных производств окончены фактическим исполнением.

Напомним, ранее мы писали о том, что судебные приставы Прикамья списали со счета пенсионерки долги ее тезки. Приставы совершили ошибку. Да, Светлана Панькова и реальная должница полные тезки, но даты и места рождения у женщин разные. На этот факт специалисты УФССП не обратили внимания. Сейчас пенсионерке нужно доказать, что она не должница. В УФССП по Пермскому краю сообщили, что учет должников идет по фамилии, имени, отчеству, году рождения, а место рождения не учитывается.

ИСТОЧНИК KP.RU