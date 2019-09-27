В Перми с высоты упал 70-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-27T10:41:28+03:00

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В Кировском районе Перми произошла трагедия. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что 26 сентября с пятого этажа дома на Автозаводской выпал пожилой мужчина.

Пермяк получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали «скорую», но врачи не смогли помочь пенсионеру. От полученных травм мужчина скончался до прибытия врачей «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне. Пермская семья решила отдохнуть в сауне в Мотовилихинском районе Перми. Дети стали купаться и нырять в бассейне, а через некоторое время одному малышу стало плохо. У ребенка началась рвота, стали слезиться глаза, были трудности с дыханием. Родители потерпевшего обратились в суд. В ходе прокурорской проверки было выявлено множество нарушений санитарного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU