2019-09-27T10:06:05+03:00
Происшествия

В Перми задержали серийного вора

Полицейские ищут пострадавших от рук злоумышленника [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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34-летнего пермяка подозревают как минимум в 10 эпизодах. Мужчина с помощью хитрости и смекалки проникал в дошкольные учреждения и совершал кражи.

В один детский сад злоумышленник проник под видом родителя. Когда дети и воспитатели ушли на прогулку, зашел в кабинет и украл ноутбуки телефон одной сотрудницы.

В другое образовательное учреждение мужчина вошел под видом строителя. Прошелся по аудиториям и нашел кошелек преподавателя, в котором находилось 75 тысяч рублей.

В Перми задержали серийного вора.

Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и за столь короткий срок успел совершить около 10 преступлений. За плечами пермяка около 10 судимостей. Большую часть жизни он провел за решеткой.

Сотрудники полиции просят откликнуться пострадавших от рук злоумышленника. Если Вы пострадали от этого человека, позвоните по телефону: 89519376437

ИСТОЧНИК KP.RU

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