Житель Прикамья из мести поджег машину подруги
В Чернушинском районе возбудили уголовное дело в отношении 45-местного жителя. Мужчину подозревают в пожоге.
Полицейские выяснили, что мужчина поссорился с подругой и решил ей отомстить. Злоумышленник пришел к дому женщины, увидел припаркованный во дворе автомобиль и решил начать месть с него.
Он разбил окно и с помощью зажигалки поджег салон. Когда он покончил с машиной, решил устроить пожар в квартире подруги.
Злоумышленник камнем разбил окно на первом этаже, вытащил штору и поджег ее. Возгорание успели потушить.
Своими действиями мужчина нанес подруге ущерб в размере 280 тысяч рублей.
По горячим следам мужчину задержали. Ему выбрали меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU