2019-09-27T08:57:04+03:00
Происшествия

Житель Прикамья из мести поджег машину подруги

Когда с машиной было покончено, мужчина попытался пожечь квартиру
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Чернушинском районе возбудили уголовное дело в отношении 45-местного жителя. Мужчину подозревают в пожоге.

Полицейские выяснили, что мужчина поссорился с подругой и решил ей отомстить. Злоумышленник пришел к дому женщины, увидел припаркованный во дворе автомобиль и решил начать месть с него.

Он разбил окно и с помощью зажигалки поджег салон. Когда он покончил с машиной, решил устроить пожар в квартире подруги.

Злоумышленник камнем разбил окно на первом этаже, вытащил штору и поджег ее. Возгорание успели потушить.

Своими действиями мужчина нанес подруге ущерб в размере 280 тысяч рублей.

По горячим следам мужчину задержали. Ему выбрали меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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