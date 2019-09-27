В Перми уничтожили санкционные сыр и груши

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-27T08:35:11+03:00

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Пермские таможенники обнаружили на овощной базе запрещенные к ввозу на территорию России санкционные продукты. Всех их уничтожили на мусорном полигоне.

Пятьдесят с лишним килограммов польских груш, 72 килограмма сыра из Франции, Нидерландов, Германии, Австрии и Италии 26 сентября вывезли на мусорный полигон и уничтожили.

Проверку проводили сотрудники Управления Россельхознадзора по Пермскому краю и Пермской транспортной прокуратурой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра. В Перми прошел рейд по торговым точкам. В нем участвовали таможенники, сотрудники транспортной прокуратуры и специалисты территориального Управления Россельхознадзора по Пермскому краю. В ходе осмотра был обнаружен сыр 19 видов, который запрещен к ввозу в Россию. Продукция была привезена из Италии, Германии, Австрии, Польши, Франции, Нидерландов. Всего 332 килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU