Стали известны подробности страшной аварии в Прикамье

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-27T08:00:58+03:00

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Авария произошла 26 сентября днем в Чернушинском районе Пермского края. На трассе Чернушка-Бердяж водитель «Лады Весты» не предоставил преимущество «Газели».

Легковушка выезжала с прилегающей территории, по правилам должна была пропустить большегруз. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры иномарки. Все они жители Башкортостана.

Всех пострадавших отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пьяный мужчина угнал автомобиль друга. Сотрудники полиции выяснили, что днем пьяный житель Горнозаводстка украл ключи из куртки знакомого, вышел во двор дома и угнал припаркованную там машину друга. После этого злоумышленник поехал к друзьям, сказал, что он владелец машины и предложил покататься по городу. Потерпевший заявил в полицию о пропаже машины.

ИСТОЧНИК KP.RU