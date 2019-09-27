В Перми сотрудника исправительной колонии осудили за взятки

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-27T08:24:28+03:00

Он отправится за решетку на 4 года

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В Перми вынесли приговор 45-летнему бывшему начальнику отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения исправительной колонии. Мужчину признали виновным во взяточничестве.

Следователи выяснили, что за незаконные действия мужчина брал взятки. Он принимал не только деньги, но и ценные предметы. Всего он получил денег и материальных ценностей на общую сумму не менее 150 тысяч рублей.

Сотрудника колонии осудили на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 340 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении заключенных колонии в Прикамье. После публикации видео в ГУФСИНе начали проверку. Как сообщил нам источник, близкий к ситуации, над заключенным измывались из-за небольшого карточного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU