«Решили переехать, а кошку - усыпить». Волонтеры ищут дом спасенной от смерти кошке

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-27T08:23:31+03:00

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В Пермском крае в ветеринарную клинику принесли молодую кошку. Хозяева решили ее усыпить. Но не из-за тяжелой болезни, а потому что животное не вписывалось в новую квартиру в другом городе.

Когда врачи отказались усыплять кошку, «добрые» люди сказали, что убьют ее самостоятельно. Ветеринарам ничего не оставалось, как забрать беднягу.

Сейчас кошечке срочно ищут новых, любящих хозяев, не способных на предательство.

Она абсолютно здорова: отличное зрение, белые чистые зубы, стерилизована. Она очень ласковая, все время мурлычет и просится на руки.

Напомним, ранее мы писали о том, что кот долго жил в доме, но его отдали в приют из-за игривого характера. Пожилая женщина не смогла справиться с любимцем и решила отдать кота в приют. Сейчас осторожный, но добрый котик средних лет живет в приюте и ждет новых хозяев. Ему нужно время на адаптацию, но он готов дарить свою любовь и ласку.

ИСТОЧНИК KP.RU