2019-09-27T06:41:10+03:00
Происшествия

В Пермском крае на пожаре погибли два человека

Площадь пожара составила 80 кв.м
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Прикамье произошел пожар в частном доме. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в поселке Усть-Онолва Кочевского района горит частный дом.

На местно незамедлительно выехали подразделения добровольной пожарной команды соседнего поселка.

Когда спасатели приехали к дому, он был полностью объят огнем. Проникнуть внутрь не было возможности. После того, как пламя было полностью потушено, и пожарные смогли войти в дом, они увидели тела дву людей без признаков жизни.

Площадь пожара составила 80 кв.метров. Причина возгорания пока неизвестна. На месте работают следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье произошла массовая авария с участием легковушек и «Газели». «На объездную дорогу от Брода выезжала «Лада Веста». Ее водитель не уступил дорогу «Газели». «Газель» от столкновения опрокинуло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась лоб в лоб с автомобилем «Шевроле», - рассказали об увиденном пользователи паблика «СТС-ВеЧер Чернушка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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