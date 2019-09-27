2019-09-27T08:22:33+03:00
Общество

«Моя девочка стала ангелом». В Перми собирают деньги на похороны девочки, которой помогала Жанна Фриске

Наталье Долматовой было всего 15 лет
Лилия Абибулаева
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Фото из личного архиваФото из личного архива
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Девочка в течение 6 лет боролась с раком мозга, но болезнь оказалась сильнее. Наташе требовалась серьезная операция. Деньги на ее собирали всей страной. Помощь оказала даже известная певица Жанна Фриске, которая тоже боролась с тяжелой болезнью. Наташи не стало 26 сентября в одной из пермских больниц.

Родители малышки сообщили о подготовке к похоронам. Попрощаться с девочкой можно 28 сентября, в субботу, с 10:40 по адресу Грачева, 12К.

Похоронят маленького ангела на Северном кладбище.

Со страшной болезнью Наташа боролась шесть лет. Незадолго до смерти ей удалось исполнить то, о чем она так давно мечтала - побывать на море. Несмотря на неизлечимую болезнь, Наташа Долматова принимала участие в различных городских мероприятиях, которые проводил фонд «Дедморозим». Два года назад бежала в «Теплом забеге».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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