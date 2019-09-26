2019-09-26T15:31:15+03:00
Общество

Судебные приставы Прикамья списали со счета пенсионерки долги ее тезки

У женщины не осталось и 500 рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Одна, вторая, третья…карты пермской пенсионерки обнулили за несколько минут. А все дело в долгах, которые не выплачивала ее полная тезка. Издание «Рифей-Пермь » сообщает, что приставы сняли со счетов пенсионерки круглую сумму буквально за пять минут.

Приставы совершили ошибку. Да, Светлана Панькова и реальная должница полные тезки, но даты и места рождения у женщин разные. На этот факт специалисты УФССП не обратили внимания.

Сейчас пенсионерке нужно доказать, что она не должница.

В УФССП по Пермскому краю сообщили, что учет должников идет по фамилии, имени, отчеству, году рождения, а место рождения не учитывается.

Специалисты сообщили изданию, что такая ситуация может возникнуть практически с любым жителем России. Особенно рискуют обладатели распространенных фамилий, таких как Смирнов, Кузнецов, Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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