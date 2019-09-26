Следователи возбудили уголовное дело в отношении заключенных колонии в Прикамье
В Интернете появилось видео об издевательствах над заключенным в ИК №9 в Соликамске. Случаем заинтересовались правоохранительные органы.
После публикации видео в ГУФСИНе начали проверку. Как сообщил нам источник, близкий к ситуации, над заключенным измывались из-за небольшого карточного долга.
Краевая прокуратура тоже начала проверку. Сотрудники ведомства опросили заключенных, просмотрели видеозаписи и изучили документы. В результате проверки сотрудники прокуратуры подтвердили факт издевательства над осужденными.
В отношении двух заключенных соликамской колонии возбудили уголовное дело. Осужденных подозревают в совершении преступления против половой свободы. Молодые люди совершили в отношении одного из осужденных насильственные действия сексуального характера.
В настоящее время проводится расследование уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Напомним, ранее мы
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ИСТОЧНИК KP.RU