2019-09-26T15:10:38+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заключенных колонии в Прикамье

Их подозревают в совершении преступления против половой свободы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Интернете появилось видео об издевательствах над заключенным в ИК №9 в Соликамске. Случаем заинтересовались правоохранительные органы.

После публикации видео в ГУФСИНе начали проверку. Как сообщил нам источник, близкий к ситуации, над заключенным измывались из-за небольшого карточного долга.

Краевая прокуратура тоже начала проверку. Сотрудники ведомства опросили заключенных, просмотрели видеозаписи и изучили документы. В результате проверки сотрудники прокуратуры подтвердили факт издевательства над осужденными.

В отношении двух заключенных соликамской колонии возбудили уголовное дело. Осужденных подозревают в совершении преступления против половой свободы. Молодые люди совершили в отношении одного из осужденных насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время проводится расследование уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее мы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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