В Пермском крае стало больше пенсионеров, занимающихся спортом
В Прикамье каждый четвертый - старше 55 лет. За последние годы число пожилых людей увеличилось на 55 тысяч. По мнению губернатора Пермского края, эта цифра значит, что в Пермском крае увеличилась продолжительность жизни.
Для поддержания этого уровня власти края проводят различные мероприятия. Особое внимание уделяется вовлечению пожилых пермяков в занятия физкультурой. На данный момент постоянно занимаются физическими нагрузками около 23 тысячи человек в возрасте от 55 до 65 лет. В прошлом году спортсменов преклонного возраста было в шесть раз меньше.
В настоящее время в Пермском крае имеется 400 общедоступных спортплощадок, на 228 из них уже работают 200 специально обученных тренеров
Напомним, ранее мы писали о том, что пермский фонд капремонта прокомментировал ситуацию с домом на Комсомольском проспекте, 31а
ИСТОЧНИК KP.RU