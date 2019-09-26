2019-09-26T14:53:43+03:00
Общество

В Пермском крае стало больше пенсионеров, занимающихся спортом

Количество спортсменов преклонного возраста увеличилось в 4 раза
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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В Прикамье каждый четвертый - старше 55 лет. За последние годы число пожилых людей увеличилось на 55 тысяч. По мнению губернатора Пермского края, эта цифра значит, что в Пермском крае увеличилась продолжительность жизни.

Для поддержания этого уровня власти края проводят различные мероприятия. Особое внимание уделяется вовлечению пожилых пермяков в занятия физкультурой. На данный момент постоянно занимаются физическими нагрузками около 23 тысячи человек в возрасте от 55 до 65 лет. В прошлом году спортсменов преклонного возраста было в шесть раз меньше.

В настоящее время в Пермском крае имеется 400 общедоступных спортплощадок, на 228 из них уже работают 200 специально обученных тренеров

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский фонд капремонта прокомментировал ситуацию с домом на Комсомольском проспекте, 31а

ИСТОЧНИК KP.RU

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