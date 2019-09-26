2019-09-26T14:12:00+03:00
Происшествия

В Прикамье иностранец срубил деревьев на 26 миллионов рублей

Мужчина уничтожил ценные породы деревьев
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае осудили жителя Азербайджана за рубку ценных пород леса. Мужчина с лета 2017 года по зиму 2018 рубил лес и организовывал лесозаготовки на территории «Октябрьского лесничества.

Ради собственной выгоды мужчина нанял две бригады лесорубов. Работники считали, что никак не нарушают закон, и вырубили 1,2 кубометров ценных пород леса: ели и сосны. На самом деле, разрешения на рубку у него не было.

Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму 26 миллионов рублей.

Иностранца осудили на 4 года колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал со злоумышленника материальный ущерб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили женщину за кражу денег с карты подруги.Желая продолжения банкета, злоумышленница разбудила подругу. Знакомая сказала, что хочет спать и попросила отключить будильник на телефоне. Подсудимая взяла телефон, включив его, она обнаружила, что открыто приложение для банковских операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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