Пермский фонд капремонта прокомментировал ситуацию с домом на Комсомольском проспекте, 31а
Жильцы дома несколько недель назад обнаружили сквозную трещину. Управляющая компания установила специальные маячки, которые должны сигнализировать об изменении трещины. Недавно, как сообщили местные жители, маячки треснули, а к работам по обследованию дома никто не приступал.
В фонде капитального ремонта прокомментировали ситуацию.
- 26 сентября с 9:00 специалисты инспекции госжилнадзора совместно с управляющей компанией провели осмотр сквозной трещины в доме на Комсомольском проспекте, 31а, - сообщили в пресс-службе. - С момента начала работ по капитальному ремонту и по трещина не развивается. В настоящее время угрозы обрушения дома нет.
Сотрудники фонда капремонта в ближайшее время обследуют дом.
ИСТОЧНИК KP.RU