2019-09-26T13:16:13+03:00
Общество

Пермский фонд капремонта прокомментировал ситуацию с домом на Комсомольском проспекте, 31а

Жители дома боятся, что стены обрушатся
Лилия Абибулаева
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Жильцы дома несколько недель назад обнаружили сквозную трещину. Управляющая компания установила специальные маячки, которые должны сигнализировать об изменении трещины. Недавно, как сообщили местные жители, маячки треснули, а к работам по обследованию дома никто не приступал.

В фонде капитального ремонта прокомментировали ситуацию.

- 26 сентября с 9:00 специалисты инспекции госжилнадзора совместно с управляющей компанией провели осмотр сквозной трещины в доме на Комсомольском проспекте, 31а, - сообщили в пресс-службе. - С момента начала работ по капитальному ремонту и по трещина не развивается. В настоящее время угрозы обрушения дома нет.

Сотрудники фонда капремонта в ближайшее время обследуют дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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