Мэрия Перми изымет участок под аварийным домом в Кировском районе
Городская администрация изымет участок под домом на улице Кировоградская. Издание «Business Class» сообщает о том, что соответствующее распоряжения подписала начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова. Участок переходит в собственность города и будет использоваться для муниципальных нужд.
Площадь земельного участка, на котором стоит аварийный дом, составляет 1, 73 тысячи кв.м. Дом по адресу Кировоградская, 192б в Кировском районе подлежит сносу.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти Перми разрешили строить многофунциональный центр. На территории центра, по плану, будут располагаться кинотеатр, подземный паркинг, детский развлекательный центр. Общая площадь составит 80,3 тысяч кв.м. Также возможно, что в будущем появятся отель, рестораны и кафе. Сейчас на объекте идут подготовительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU