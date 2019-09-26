Мэрия Перми изымет участок под аварийным домом в Кировском районе

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-26T12:37:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Городская администрация изымет участок под домом на улице Кировоградская. Издание «Business Class» сообщает о том, что соответствующее распоряжения подписала начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова. Участок переходит в собственность города и будет использоваться для муниципальных нужд.

Площадь земельного участка, на котором стоит аварийный дом, составляет 1, 73 тысячи кв.м. Дом по адресу Кировоградская, 192б в Кировском районе подлежит сносу.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Перми разрешили строить многофунциональный центр. На территории центра, по плану, будут располагаться кинотеатр, подземный паркинг, детский развлекательный центр. Общая площадь составит 80,3 тысяч кв.м. Также возможно, что в будущем появятся отель, рестораны и кафе. Сейчас на объекте идут подготовительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU