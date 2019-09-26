«Молот-Прикамье» сразится с лидером турнирной таблицы

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-26T11:53:52+03:00

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У пермской хоккейной команды ожидаются напряженные дни. Целый три матча, один из которых с лидером турнирной таблицы ВХЛ - «СКА-Нева».

Но перед встречей с питерской командой подопечным Павла Десяткого будет матч с командой из Твери. С «Динамо» пермские хоккеисты встретятся в субботу, 28 сентября. Матч состоится в 17:00.

В понедельник, 30 сентября, пермяки встретятся со «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Хоккеисты выйдут на лед в 19:30.

В среду, 2 октября, пермяков ждет еще один матч. В 19:30 пермские хоккеисты сразятся с питерским «Динамо».

«Комсомольская правда - Пермь» дает возможность читателя посетить эти матчи бесплатно. Розыгрыш билетов проходит в наших социальных сетях (группа «Вконтекте» «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА - ПЕРМЬ KP.RU», Instagram @permkp). А также на радио. Мы разыгрываем три пригласительных на два лица на каждый матч.

ИСТОЧНИК KP.RU