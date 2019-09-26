Пермяков приглашают поставить прививку от гриппа и ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-26T11:20:18+03:00

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Эпидемиологи предупреждают, в ноябре может начаться пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ожидается, что на территории Прикамья будут циркулировать штаммы гриппа типа А подтипов A(H1N1) и А(H3N2).

Чтобы не заболеть, пермякам советуют поставить прививку. В медучреждения города уже поставили первую партию вакцины, а это 579 тысяч доз. Вакцинацию уже прошли 323 тысячи человек. В Пермском крае планируют поставить прививки 1 миллиону 312 тысячам человек.

Вакцинация проходит бесплатно в поликлинике по месту прикрепления страхового полиса, в медкабинетах детских дошкольных организаций и организаций общего, среднего специального и высшего образования, в здравпунктах.

Единственным противопоказанием является непереносимость или аллергическая реакция на куриный белок и другие активные компоненты вакцины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открылся консультационный центр для родителей дошкольников.

ИСТОЧНИК KP.RU