Пермяков приглашают поставить прививку от гриппа и ОРВИ
Эпидемиологи предупреждают, в ноябре может начаться пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ожидается, что на территории Прикамья будут циркулировать штаммы гриппа типа А подтипов A(H1N1) и А(H3N2).
Чтобы не заболеть, пермякам советуют поставить прививку. В медучреждения города уже поставили первую партию вакцины, а это 579 тысяч доз. Вакцинацию уже прошли 323 тысячи человек. В Пермском крае планируют поставить прививки 1 миллиону 312 тысячам человек.
Вакцинация проходит бесплатно в поликлинике по месту прикрепления страхового полиса, в медкабинетах детских дошкольных организаций и организаций общего, среднего специального и высшего образования, в здравпунктах.
Единственным противопоказанием является непереносимость или аллергическая реакция на куриный белок и другие активные компоненты вакцины.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открылся консультационный центр для родителей дошкольников.
ИСТОЧНИК KP.RU