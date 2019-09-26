Прокуратура подтвердила факт надругательства в колонии Соликамска

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-26T11:39:01+03:00

Видео с издевательствами появилось в сети

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Накануне основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в соцсетях, что в колонии Соликамска заключенные надругались над другим заключенным, а затем избили его. Все происходящее они снимали на видео, которое потом Владимир Осечкин опубликовал в сети.

- Это страшные кадры, спокойно смотреть на которые нельзя, - добавил он.

После публикации видео в ГУФСИНе начали проверку. Как сообщил нам источник, близкий к ситуации, над заключенным измывались из-за небольшого карточного долга.

Между тем, прокуратура тоже начала проверку. Сотрудники ведомства опросили заключенных, просмотрели видеозаписи и изучили документы. Факт издевательств подтвердился.

- По итогам проверки прокуратурой края начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю подготовлено представление, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU