В Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину со шрамами на ноге

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-26T11:05:25+03:00

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В Пермском крае пропал 30-летний Михаил Пихтовников. 21 сентября мужчина ушел из дома в поселке Октябрьский Пермского района и больше его не видели. Об этом сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.

Приметы пропавшего: на вид 28-32 года, рост 180см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: куртка джинсовая голубая, куртка-дождевик голубого цвета с капюшоном на молнии, брюки черные в серую полоску, рубашка черная с длинным рукавом, бурки обрезанные.

Особые приметы: на ногах Михаила были шрамы от фурункулов.

Если вам известно местонахождения 30-летнего Михаила Пихтовикова, просьба сообщить по телефонам: 204-49-04 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центер Перми при странных обстоятельствах пропал 27-летьний парень.

ИСТОЧНИК KP.RU