В Пермском крае назначили нового министра строительства

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-26T10:10:49+03:00

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Губернатор Пермского края ввел отдельную должность министра строительства. Это сделано из-за увеличения объемов строительства.

Обязанности будет исполнять Андрей Колмогоров, который ранее занимал пост заместителя министра.

По поручению Максима Решетникова Андрей Колмогоров должен уделить особое внимание основным стройкам в регионе: детским садам, поликлиникам. Также новому министру необходимо решить вопрос со сносом гаражей в микрорайоне Разгуляй в Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители дома на Комсомольском проспекте, где обнаружили трещину, боятся обрушения стены. Несколько недель назад в доме на Комсомольском проспекте, 31а обнаружили сквозную трещину на уровне первого и второго этажей. Это здание сдали в эксплуатацию еще в 1957 году.

ИСТОЧНИК KP.RU